Merkez Bankası rezervlerinde tarihi düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı.

27 Mart haftasına ilişkin veriler, hem brüt döviz hem de altın rezervlerinde eş zamanlı ve sert bir geri çekilme olduğunu belgeledi.

DÖVİZ REZERVLERİ 55 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri, sadece bir haftalık süreçte 6 milyar 2 milyon dolar azaldı. 19 Mart tarihinde 61 milyar 292 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, son verilerle birlikte 55 milyar 290 milyon dolara kadar indi. Dövizdeki bu erime, dış finansman ihtiyacının arttığı bir dönemde riskleri de beraberinde getiriyor.

ASIL DARBE ALTINDA YAŞANDI

Rezervlerdeki asıl büyük darbe ise altın tarafında yaşandı. Bankanın altın rezervleri, bir önceki haftaya göre 16 milyar 117 milyon dolar azalışla 116 milyar 166 milyon dolardan 100 milyar 49 milyon dolara geriledi. Altın rezervlerindeki bu sert düşüşün piyasa operasyonlarından mı yoksa değerlemeden mi kaynaklandığı tartışma konusu oldu.

Döviz ve altındaki kayıpların birleşmesiyle birlikte TCMB’nin toplam rezervleri haftalık bazda 22 milyar 119 milyon dolar birden azaldı.