Merkez Bankası toplantı tarihlerini değiştirdi

TCMB, Para Politikası Kurulu toplantı tarihlerini değiştirdi. Buna göre, 25 Temmuz ve 22 Ağustos olarak ilan edilen PPK toplantıları, sırasıyla 23 Temmuz ve 20 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ekonomi 27.06.2024 14:21 Giriş: 27.06.2024 14:21

Güncelleme: 27.06.2024 14:24 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos