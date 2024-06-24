Merkez Bankası verileri: Finansa güven azaldı

TCMB, 2024 Haziran ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, finansa güven bir önceki aya göre 10,8 puan azalış kaydederek 149,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 Haziran ayında finansa güven, bir önceki aya göre geriledi.

Merkez Bankası tarafından haziran ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Haziran ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi, bir önceki aya göre 10,8 puan azalış kaydederek 149,5 seviyesinde gerçekleşti.

TÜM ENDEKSLER AZALIŞ YÖNÜNDE ETKİLİYOR

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE’yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

Açıklamada, özetle şunlar kaydedildi:

"İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlenmektedir. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin de zayıfladığı görülmektedir.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise bir miktar güçlendiği gözlenmektedir.

2024 yılı Haziran ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)”, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)“ ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler“ sektörlerinde sırasıyla 10,8, 9,5 ve 21,6 puanlık azalış olduğu gözlenmektedir."