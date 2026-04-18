Merkez Bankası verileri: Milyonlarca memuru ve emekliyi bekleyen zam oranı ne?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2026'nın ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, enflasyon ocak ayında yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta ise yüzde 1,94 oranında arttı. Böylece 3 aylık enflasyon yüzde 10,04 oldu.

3 aylık enflasyona göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 10,04'lük zammı şimdiden garantiledi. Memurlara ise henüz enflasyon farkı oluşmadı.

MERKEZ'DEN İPUCU GELDİ

Milyonların zammının netleşmesi için nisan, mayıs ve haziran enflasyonları bekleniyor. Dün Merkez Bankası tarafından yayınlanan Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, önümüzdeki 3 aylık enflasyon için önemli bir ipucu verdi.

Beklenti anketine göre, enflasyonun nisanda yüzde 2,93, mayısta yüzde 1,82, haziranda ise yüzde 1,52 gelmesi bekleniyor.

YÜZDE 17'Yİ AŞACAK

Merkez Bankası anketindeki enflasyon beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda 2026'nın ilk 6 ayında enflasyon yüzde 17,08 olacak.

6 aylık enflasyonun yüzde 17,08 gelmesi durumunda, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri temmuzda yüzde 17,08 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 12,86 olacak.