Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak: Beklentiler ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) yarın toplanarak faiz kararını açıklaması bekleniyor.

Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak. PPK, 23 Ocak tarihli yılın ilk toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 47,5’ten yüzde 45’e indirilmesine karar vermişti.

Bu karar ile Merkez Bankası 18 ay sonra faiz indirimine başladı. Kurul, 6 Mart tarihinde yaptığı ikinci toplantısında, politika faizini 250 baz puan indirerek bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 42,5 olarak belirledi.

19 MART PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

PPK'nın kararına göre, 2025 yılında toplantı sayısı 12’den 8’e düşürülmüştü. PPK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta tutuklanmasının ardından, borsada ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik nedeniyle 20 Mart’ta ara toplantı kararı aldı. Bu doğrultuda kurul, gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46’ya yükseltilmesine karar verdi. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tuttu.

PPK, 17 Nisan’da yaptığı toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltilmesine karar verdi. PPK, 19 Haziran tarihli toplantısında haziran ayı politika faizinin yüzde 46'da sabit tutulmasına karar verdi.

KATILIMCILARIN BEKLENTİSİ

Para Politikası Kurulu, 24 Temmuz tarihli toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirdi.

PPK'nın kararına göre, 2025 yılında toplantı sayısı 12’den 8’e düşürülmüştü. Kurul, yarın faiz oranını açıklayacağı altıncı toplantısının ardından bu yılın son iki toplantısını 23 Ekim ve 11 Aralık'ta yapacak.

Merkez Bankası'nın 68 katılımcıdan oluşan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, TCMB Para Politikası Kurulu'nun yarın yapacağı toplantıda, politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 40 oldu.