Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak: Beklenti ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugün toplanarak yılın ilk faiz kararını açıklayacak. TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, PPK toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi yüzde 36,50 oldu.

TCMB PPK, Fatih Karahan başkanlığında yılın ilk toplantısını bugün saat 14.00'de yapacak.

Toplantının ardından yılın ilk faiz kararı açıklanacak.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ NELER?

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde indirime gitmesini bekliyor.

Anadolu Ajansı (AA) Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Merkez Bankası'nın 150 baz puan indirime giderek politika faizinin yüzde 36,5'e çekilmesini öngörüyor.

AA Finans'ın TCMB'nin 22 Ocak Perşembe günü (bugün) yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 46 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.

ARALIK AYINDA 150 BAZ PUAN İNMİŞTİ

Ekonomistlerin ocak ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 36,5'e çekilmesi yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 36 ile yüzde 37 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.

Geçen yıl aralık ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmişti.