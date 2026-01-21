Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını yarın açıklayacak: Beklenti ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yarın toplanarak yılın ilk faiz kararını açıklayacak. TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, PPK toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi yüzde 36,50 oldu.

TCMB PPK, Fatih Karahan başkanlığında yılın ilk toplantısını yarın saat 14.00'de yapacak. Toplantının ardından yılın ilk faiz kararı açıklanacak.

TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 38,13 iken, bu anket döneminde yüzde 36,43 oldu. Ocak ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için katılımcıların TCMB politika faiz oranı beklentisi de bu anket döneminde yüzde 36,50 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası, 2025 yılı Aralık ayında politika faizini yüzde 39,5'ten yüzde 38'e düşürerek, 150 puanlık bir indirim yapmıştı.

BEKLENTİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın TCMB'nin 22 Ocak Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 46 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.