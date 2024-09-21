Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılık oranları değiştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre zorunlu karşılıklara faiz uygulamasında Türk lirasına geçiş oranı koşulu kaldırıldı. Kısa vadeli Türk lirası mevduat oranı yüzde 12'den yüzde 15'e, uzun vadeli mevduat oranı yüzde 8'den yüzde 10'a çıkarıldı.

Yabancı para mevduatları için Türk lirası tesis oranı yüzde 8'den yüzde 5'e düşürüldü.

Merkez Bankası tarafından alınan karar şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, makrofinansal istikrarın ve parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi amacıyla aşağıdaki adımların atılmasına karar vermiştir.

Türk lirası (TL) mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile yabancı para (YP) mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup zorunlu karşılıklar 27 Eylül 2024 tarihinde tesis edilecektir.

TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz uygulamasında TL’ye geçiş oranı koşulu kaldırılmıştır.