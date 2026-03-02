Giriş / Abone Ol
Merkez Bankası’ndan yeni hamle: Repo ihaleleri durduruldu, döviz adımı geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, finansal piyasalardaki gelişmeler nedeniyle 1 hafta vadeli repo ihalelerine geçici süreyle ara verdi. Banka ayrıca döviz kurlarındaki oynaklığı sınırlamak amacıyla TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerini başlatacağını açıkladı.

Ekonomi
  • 02.03.2026 07:24
  • Giriş: 02.03.2026 07:24
  • Güncelleme: 02.03.2026 07:29
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda para politikası araçlarında yeni düzenlemelere gittiğini duyurdu.

TCMB’den yapılan açıklamada, piyasalardaki koşullar dikkate alınarak 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Merkez Bankası, repo ihalelerine verilen aranın yanı sıra döviz piyasasına yönelik yeni bir uygulamayı da devreye alacağını açıkladı. Açıklamada, döviz piyasasının sağlıklı işleyişini desteklemek, kur oynaklığını sınırlamak ve döviz likiditesini dengelemek amacıyla TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağı belirtildi.

Banka, söz konusu adımların finansal istikrarın güçlendirilmesi ve piyasalarda oluşabilecek dalgalanmaların azaltılması amacıyla atıldığını kaydetti.

