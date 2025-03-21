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Merkez'den yeni hamle: Likidite senetleri ihraç edilecek

Merkez Bankası, vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edecek. Konuya ilişkin TCMB'den yapılan açıklamada, "24 Mart 2025 Pazartesi gününden başlayarak yapılacak ihalelere ilişkin bilgiler veri sağlayıcılar aracılığıyla duyurulacaktır" denildi.

Ekonomi
  • 21.03.2025 16:21
  • Giriş: 21.03.2025 16:21
  • Güncelleme: 21.03.2025 16:25
Kaynak: AA
Merkez'den yeni hamle: Likidite senetleri ihraç edilecek
Fotoğraf: Depophotos

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesi 91 güne kadar likidite senetlerinin ihraç edilmesine karar verildiğini bildirdi.

TCMB tarafından yapılan likidite senetleri ihracına ilişkin duyuruda, Banka'nın parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla sterilizasyon araçlarını kullanmaya devam ettiği belirtildi.

Bu çerçevede, vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edilmesine karar verildiği aktarılan duyuruda, "24 Mart 2025 Pazartesi gününden başlayarak yapılacak ihalelere ilişkin bilgiler veri sağlayıcılar aracılığıyla duyurulacaktır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 24 Mart 2025 Pazartesi gününden başlayarak yapılacak ihalelere ilişkin bilgilerin veri sağlayıcılar aracılığıyla duyurulacağı da belirtildi.

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