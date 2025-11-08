Merkez enflasyonu yakalayamıyor: Ücretliye kara haber

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın dördüncü ve son Enflasyon Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı.

2025 yıl sonuna ilişkin beklentiler ise yüzde 25-29 aralığından yüzde 31-33 aralığına çıkarıldı. Karahan'ın sunumuna göre 2025 TÜFE ara hedefi yüzde 24 düzeyinde korundu. Böylece enflasyon hedefi ile tahmini arasındaki fark 7 puana yükseldi.

2026 TÜFE ara hedefi yüzde 16'da tutuldu, tahmin aralığı da bir önceki raporda olduğu gibi yüzde 13-19 olarak belirlendi. 2026 enflasyon ara hedefinin ve tahmin aralığının değiştirilmemesi yılbaşında ücret artışlarının bu çerçevede belirleneceği yönündeki beklentileri artırdı.

Yılın son Enflasyon Raporu’nun ardından gelecek yıl, özellikle asgari ücret artışlarının enflasyon hedefleri doğrultusunda baskılanacağına ilişkin beklentiler ağırlık kazandı. Uluslararası kuruluşlar tarafından da 2026 asgari ücret zammının yüzde 20-25 aralığında olacağı tahmin ediliyor.

TCMB Başkanı Karahan enflasyonun yüzde 70 olasılıkla, 2025 yıl sonunda yüzde 31-33 aralığında gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı. Böylece yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 32 oldu. Önceki tahmin yüzde 27 seviyesindeydi. 14 Ağustos’ta açıklanan bir önceki raporda 2025 yıl sonu için tahmin aralığı yüzde 25-29 olarak açıklanmıştı.

“Sıkı duruşumuzla ana eğilimdeki düşüşün devamını sağlamakta kararlıyız” diyen TCMB Başkanı Karahan, 2025 yıl sonu tahmin aralığının yükseltilmesinde zirai don, kuraklık kaynaklı gıda yönlü unsurlar, küresel ticarete dair belirsizlikler, jeopolitik gerilimlerin enerji ve enerji dışı fiyatlara etkisi, yurt içinde de beklentilerdeki iyileşmenin sınırlı kalması ve hizmet fiyatlarındaki katılığın devam etmesi gibi faktörlerin etkili olduğuna vurgu yaptı.

Karahan, yıl sonu enflasyonunu gördükten sonra sapmaların kaynaklarını açıklayacaklarını ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in vergi artışlarında hedef enflasyona göre düzenleme yapılacağına ilişkin açıklamalarına değinen Karahan, “Özellikle Ocak ayında yapılan vergi güncellemelerinin enflasyon hedefiyle uyumlu olacağı yönündeki açıklamalar oldukça kıymetli. Biz önümüzdeki sene için planımızı, projeksiyonlarımızı yaparken bu açıklamaları da göz önünde bulundurduk” diye konuştu.

EĞİTİM VE KİRA VURGUSU

Karahan, eğitim ve kira gibi zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek kalemlerin etkisiyle hizmet enflasyonundaki ataletin dirençli seyrini koruduğunu belirtti. Eğitim hizmetleri enflasyonu, bir önceki yıla kıyasla gerilese de yüksek seyrettiğini kaydeden Karahan, kira enflasyonu için de öngörülenden dirençli seyrettiğini ancak son aylarda yavaşladığını belirtti.

ADIMI KÜÇÜLTTÜK

Toplantının soru cevap bölümüne “Bu yıl hedefle tahmin arasında ayrışma var, özeleştiri yapılsa indirim döngüsünde bir hata yaptığınızı düşünüyor musunuz?” sorusuna Karahan, şöyle yanıt verdi:

“Dezenflasyonda durma değil yavaşlama söz konusu. Bir önceki toplantıda ara hedef kavramını ortaya koymuştuk. Enflasyon görünümü bozulduğunda para politikasının kalibre edilmesi gerekiyor. Bu da faiz indirimlerine ara vererek ya da indirimlerin adım büyüklüğünü azaltarak yapabilirsiniz. Eylül ayına baktığımızda durmayı gerektirecek bir bozulma görmedik. İkincil etkiler olabileceği için adım büyüklüğünü küçülttük. Metnimizde bu ifadeyi koymuştuk, önceki sunumla tutarlı. Baktığımızda piyasa fiyatlaması 2026 yıl sonu faizi 2,5 puan yukarı kaydı. Piyasa katılımcılarının faiz beklentisi yukarı kaydı. Daha fazlası

gerekirse yapmaya hazırız”

GÖREV SÜRESİ DOLUYOR

Ayrıca başkan yardımcılarından Cevdet Akçay'ın görev süresiyle ilgili durum da soruldu. Başkan Karahan, Akçay'ın görev süresinin yaş haddi nedeniyle dolacağını, bu konudaki tasarrufun kendilerinde olmadığını belirtti.