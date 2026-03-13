Merkez faizde pas geçti

BirGün/ANKARA

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla Ortadoğu’da başlayan savaşın kaçınılmaz ekonomik etkileri beklenirken Merkez Bankası, Mart toplantısında faiz indirimlerine ara verdi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 37'de sabit tuttu. Para Politikası Kurulu ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit bıraktı.

Açıklamada "Son dönem gelişmelerin de etkisiyle enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadesi yer aldı. Piyasa da faizin sabit bırakılmasını bekliyordu. TCMB Ocak ayında yılın ilk toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimine gitmişti.

TCMB'den yapılan açıklamada, Şubat ayında enflasyonun ana eğiliminin yataya yakın seyrettiği belirtildi. Jeopolitik gelişmeler kaynaklı belirsizliklerin arttığı, küresel risk iştahında bozulma ve enerji fiyatlarında yükseliş gözlendiği kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu unsurların enflasyon görünümü üzerinde oluşturabileceği riskleri sınırlamak amacıyla sıkı para politikasını destekleyici kararlar ve eşgüdüm dahilinde mali tedbirler alınmıştır. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir."

Kurul, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini yineledi. Bu duruşun talep, kur ve beklenti kanalları aracılığıyla dezenflasyon sürecini güçlendireceği belirtildi.

Açıklamada, son dönem gelişmelerin etkisiyle enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması halinde para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı uyarısı yapıldı.

REZERV SERT DÜŞTÜ

Öte yandan TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 6 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 10 milyar 663 milyon dolar azalışla 62 milyar 770 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 27 Şubat'ta

73 milyar 433 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 120 milyon dolar düşüşle 136 milyar 827 milyon dolardan 134 milyar 707 milyon dolara indi. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 6 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 12 milyar 782 milyon dolar azalışla 210 milyar 260 milyon dolardan 197 milyar 478 milyon dolara geriledi.

ABD ve İsrail’in, İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ilk haftasında yabancı yatırımcılar Türk tahvilleri ve hisse senetlerinde hızlı satış gerçekleştirdi. 6 Mart haftasında yabancılar tahvil piyasasında net 1,7 milyar dolarlık satış yaptı. Aynı dönemde yabancı yatırımcılar Türk hisse senetlerinde de net 756 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

Böylece 6 Mart haftasında yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarından toplam çıkışı yaklaşık 2,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

BORÇ BATAĞINDAN ÇIKIŞ ZOR

Krizle geçinemez hale getirilen yurttaş, yüksek faize rağmen bankalardan borç kullanmaya devam ediyor. Borçlar arttıkça, ödeyememe krizi de kördüğüm haline geliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 6 Mart haftasında yaklaşık 34 milyar 651 milyon lira artarak 24 trilyon 201 milyar 860 milyon liraya yükseldi.

Bankaların toplam mevduatı bir haftada 437 milyar 403 milyon lira azaldı. Toplam mevduat 27 trilyon 849 milyar 145 milyon liraya düştü.

6 Mart haftasında tüketici kredileri de 13 milyar 916 milyon lira arttı. 3 trilyon 46 milyar 645 milyon liralık tüketici kredilerinin 2 trilyon 276 milyar 449 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Konu kredileri 723 milyar 546 milyon liraya, taşıt kredileri 46 milyar 651 milyon liraya ulaştı.

Bireysel kredi kartı borçları 2 trilyon 900 milyar 693 milyon lira oldu. Borçların 1 trilyon 94 milyar 379 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 806 milyar 314 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Ödenemediği için bankaların takibine giren borçkar da bir haftada 4 milyar 713 milyon lira artışla 657 milyar 249 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 491 milyar 538 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 34 milyar 212 milyon lira yükselerek 3 trilyon 711 milyar 810 milyon lira oldu.