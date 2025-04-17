Merkez'in faiz kararı borsayı vurdu: Tüm günlük kazancını geri verdi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükselmesi Borsa İstanbul'u negatif etkiledi.

19 Mart operasyonunun ardından yüzde 20 düşen ve henüz toparlanamayan Borsa İstanbul, Merkez'in faiz kararının ardından gün içinde oluşan yüzde 1'lik değer kazancını da sildi. Bankacılık endeksinde ise faiz kararının ardından düşüş yüzde 2'yi buldu.

FAİZ KARARINA TEPKİ NEGATİF

Saat 14.00'teki faiz kararı öncesinde 9.400 seviyesinde işlem gören BİST 100 endeksi, faiz kararının ardından 9.257 seviyesine kadar düştü. Böylece endekste yüzde 1.6'lık bir düşüş yaşandı.

Saat 15.45 itibariyle ise BİST 100 endeksi 9.300 seviyelerinde işlem görüyor. BİST'teki günlük yükseliş ise yüzde 0.1 seviyelerine çekilmiş oldu.

FAİZ ARTINCA BORSA NEDEN DÜŞER?

Faiz artışı sonrası borsanın düşmesinin temel nedeni, yatırımcıların riskli varlıklardan çıkarak daha güvenli ve faiz getirisi yüksek araçlara yönelmesi olarak değerlendirilir.

Merkez Bankası’nın politika faizini artırmasıyla birlikte bankalardaki mevduat faizleri de yükselir, bu da yatırımcılara risksiz ve garantili getiri fırsatı sunar. Bu durum, hisse senetlerine olan talebin azalmasına ve endeksin aşağı yönlü hareket etmesine neden olur.

Ayrıca, yüksek faiz ortamı şirketlerin borçlanma maliyetlerini artırarak kâr beklentilerini zayıflatır; bu da borsadaki satış baskısını artıran başka bir etkendir.