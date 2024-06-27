Merkez'in faiz kararının ardından dolar/TL'de son durum

Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutma kararı sonrası döviz kurlarında sınırlı gerileme görüldü. Kararın öncesinde 32,9115 seviyesinden işlem gören dolar 32,8615 liraya, 35,3043 seviyesinden fiyatlanan euro ise 35,2659 liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), haziran ayı faiz kararını açıkladı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

Merkez Bankası'nın kararının ardından döviz kurlarında sınırlı gerileme görüldü.

Karar öncesi dolar/TL 32,9115 seviyesinden, euro ise 35,3043 fiyatlanıyordu. Karar sonrası dolar 32,8615 liradan, euro ise 35,2659 liradan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranmaya devam ederken, bugün ülkede açıklanacak Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) ekonomik aktivitenin durumuna dair sinyal vermesi bekleniyor.

Analistler, hafta boyunca Fed yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmelerine devam ettiğini anımsatarak, büyüme verisinin ardından yarın açıklanacak olan Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verilerinin de yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ABD'deki büyüme verileri öncesinde para piyasalarında, Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 68, kasımda yüzde 97 ile fiyatlanıyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın aralık toplantısında ikinci kez faiz indirme ihtimali ise yüzde 73 ile fiyatlamalardaki yerini koruyor.