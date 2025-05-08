Merkez'in rezervlerinde erime sürüyor

19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonun ardından Merkez Bankası'nın rezervlerindeki erime 2 Mayıs haftasıda da sürdü. Merkez Bankası rezervi 141 Milyar 51 Milyon Dolar'dan 138 Milyar 532 Milyon Dolar'a indi.

DÖVİZ VARLIĞI 50 MİLYAR DOLAR'IN ALTINA İNDİ

Döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 3,3 azalarak 49,9 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1,0 azalarak 80,9 milyar ABD doları, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,1 artarak 7,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİNDE ARTIŞ SÜRÜYOR

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz

likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre yüzde 0,8 artarak 115,2

milyar ABD doları oldu.

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre yüzde 1,5 artarak 59,9 milyar ABD doları, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise, bir önceki haftaya göre yüzde 0,01 artarak 55,3 milyar ABD dolarına çıktı.

SWAP YÜKÜMLÜLÜĞÜ 19,6 MİLYAR DOLAR

Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri ise 19,6 milyar ABD doları oldu.

SWAP HARİÇ NET REZERV 13,8 MİLYAR DOLAR

Net döviz rezervi ise 32,79 Milyar Dolar'a inerken, swap hariç net rezerv de 13,8 milyar dolara düştü.