Merkez'in rezervlerindeki erime sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerinde erime devam ediyor. 18 Nisan haftasına dair TCMB tarafından açıklanan, 'Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri' bültenine göre, Resmi rezerv varlıkları, geçen haftaya göre yüzde 0,6 azalarak 146,6 milyar ABD doları oldu.

DÖVİZ VARLIKLARI AZALDI

Döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 6,3 azalarak 56,6 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 3,5 artarak 82,3 milyar ABD doları, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 1,3 artarak 7,7 milyar ABD doları oldu.

DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ ARTTI

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz

likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri ise geçen haftaya göre %2,1 artarak 112,4

milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

18 Nisan haftasında Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 19,8 milyar ABD doları oldu.