Merkez istisnayı rutin yaptı

Sayıştay’ın denetim raporuna göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılında gerçekleştirdiği alımların büyük bölümünde ihaleye çıkmayı tercih etmedi. Denetim, istisna uygulamasının kapsamı dışında kalması gereken olağan mal ve hizmet alımlarında bu yöntemin kullanıldığını ortaya koydu.

Kamu İhale Kanunu’na göre TCMB yalnızca teknoloji, güvenlik, banknot ve kıymetli evrak üretimi ile danışmanlık hizmetleri alımlarında istisna uygulayabiliyor. Buna rağmen 2024 yılında yapılan alımların yarıdan fazlası istisna kapsamında yürütüldü.

Merkez Bankası merkezi bünyesinde gerçekleştirilen toplam 245 adet mal ve hizmet alımı ile yapım işinin 182 adedinin istisna kapsamında gerçekleştirildiği, bu işler arasında istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayan olağan idari faaliyetlere ilişkin alımların da olduğu belirtildi.

Banknot Matbaasına ait 306 işin 218’inin istisna kapsamında gerçekleştiği, bunların arasında da bakım onarımlar ve genel faaliyetler kapsamında ihtiyaç duyulan bant, temizlik bezi, pense, elektrik süpürgesi, akü, zımpara makinası, naylon, fırça gibi alımlar olduğu, tüm alımların banknot ve kıymetli evrak üretimi ile bağlantılı değerlendirilerek istisna kapsamına alındığı tespit edildi.

Sayıştay denetçileri, bu uygulamanın kanunun temel ilkeleri olan şeffaflık, rekabet, eşit muamele ve kamu kaynaklarının verimli kullanımı açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti. Bulgu konusunun 2019 yılından itibaren Sayıştay Denetim Raporları’nda yer almış olmasına rağmen 2024 yılında da bir değişikliğe gidilmediği görüldü.