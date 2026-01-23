Merkez kontrollü indirime gitti

Merkez Bankası, yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirim döngüsünü sürdürdü ancak enflasyon risklerine işaret ederek vites küçülttü. Aralık ayındaki 150 baz puanlık hamlenin ardından piyasalar yeni yılda da benzer bir adım bekliyordu. Ancak Banka, dezenflasyon sürecindeki risklere vurgu yaparak politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 37 seviyesine çekti.

Karar metninde, Ocak ayında TÜFE'nin gıda yönünden arttığını ve ana eğilimdeki artışın sınırlı olduğunu belirten Merkez Bankası, dezenflasyon sürecindeki risklere vurgu yaptı. Açıklamada "Öncü veriler Ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda öncülüğünde arttığına, ana eğilimdeki artışın ise sınırlı olduğuna işaret etmektedir" denildi. Merkez Bankası, dezenflasyon sürecine yönelik mesajlar da verdi. Merkez'e göre son çeyrek verileri iç talebin dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azaldığını ancak sürdüğünü gösteriyor.

Dezenflasyon kaynaklı risklere dikkati çeken Merkez Bankası, "Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" değerlendirmesi yaptı.

TOPLAM 900 BAZ PUAN

TCMB geçen yıl Aralık ayında 150 baz puan, Ekim toplantısında ise 100 baz puanlık faiz indirimine gitti. Eylül toplantısında 250 baz puan, Temmuz'da ise 300 baz puanlık indirim kararı alındı. Böylece son beş toplantıda toplam 900 baz puanlık indirim yapıldı.

2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 30,89 olarak hesaplanırken 2026 sonu hedefleri arasındaki makas ise dikkati çekmeye devam ediyor. Merkez Bankası yıl sonunda enflasyonun yüzde 16’ya düşeceğini öngörürken piyasa yüzde 23,2, reel sektör ise yüzde 34,8 seviyesinde bir enflasyon bekliyor. Yılın ilk enflasyon verisi 3 Şubat Çarşamba günü açıklanacak.

GIDAYA ETKİ EDEMİYOR

Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre, faiz indirimini “Demek ki Ocak enflasyonu gerçekten yüzde 4’lerde gelecek politika faizi ile enflasyon arasındaki marjı korumaya devam ediyorlar. Bireysele faydası yok. Ticariye kredi sınırı, not kısıtı derken zaten yetersiz... Enflasyon, gıdadan yani faizin etki edemediği noktadan devam ediyor” şeklinde yorumladı.

Prof. Dr. Serap Durusoy, sosyal medya hesabından karara yönelik yorumunu şu maddelerle özetledi:

“Toparlayacak olursak TCMB'nin beklenti altı faiz indiriminde

1. Tüketici kredilerindeki artış

2. Yüzde 20 altı enflasyon için daha sıkı adım atılmak istenmesi

3. Son donemdeki jeopolitik gelişmeler, emtia fiyatlarındaki artış ve volatilite

4. Küresel tarafta yaşanan gelişmeler etkili.”