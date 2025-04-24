Merkez üsten uyardılar: En önemlisi insan canı

Haber Merkezi

İstanbul’u depreme karşı dirençli hale getirmekle görevli 3 isim olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Deprem ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Tayfun Kahraman ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün depremin merkez üssü Silivri’den tutuklu durumda. Tayfun Kahraman, Ekrem İmamoğlu ve bu iki ismin yanı sıra İPA Başkanı Buğra Gökce 6.2’lik depremin ardından sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu.

Tayfun Kahraman: 6.2 şiddetindeki deprem dolayısıyla pek çok vatandaşımız aileleriyle birlikte parklarda toplandı. Her bir park, afet ve felaketlere karşı canımızı koruyacağımız sığınaklar, toplanma alanlarıdır. Bunlardan en merkezi ve önemlilerinden olan Gezi Parkı’nın korunması bu nedenle önemliydi. Parkın korunması için hukuki mücadelemizin bedeli 3 yıldır devam eden tutsaklığım oldu. Daha ne kadar sürecek bilmiyorum. Parklarımıza ve deprem toplanma alanlarımıza sahip çıkalım. Hiçbir rant, insan canından önemli değil. Silivri’den selamlar.

Ekrem İmamoğlu: En büyük üzüntüm, hayatını İstanbul’u afet odaklı planlamaya adayan, bunun mücadelesini veren yöneticiler ve şehir plancılar olarak bu zor günde sizlerle olamamaktır. Depremle mücadele konusunda merkezi hükümetle birlikte çalışabilmek adına muhtelif önerilerimiz oldu. Bu vesileyle tekrar hatırlatmak isterim ki; kentsel dönüşümden altyapı ve üst yapı güçlendirmelerine, yeşil alanlardan ulaşıma, doğanın korunmasından kentsel gelişim prensiplerine, finansmandan bütün kurumlarla iş birliğine, İstanbul ve yakın bölgesini kapsayan geniş çaplı bir çalışma zorunluluktur.

Buğra Gökce: İstanbul’un ve Türkiye’nin 1 numaralı gündemi deprem ve afet güvenliğidir. Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu göreve başladığı günden itibaren sayısız öneri hazırladık, tüm kurumlarla ve milletimizle paylaştık. Ne yazık ki merkezi hükümet bu adımlara gereken cevabı vermedi, partizan bir akılla tekliflerimiz ve çağrılarımız yok sayıldı. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum: İstanbul’un kaybedecek vakti yok! 17 Ağustos, 6 Şubat ve yaşadığımız tüm acı felaketlerden ders almak, Türkiye için adım atmak zorundayız.

İmamoğlu, Gökce ve Akgün İBB operasyonunda tutuklanmış, Kahraman ise Gezi Davasında yapılan yargılama sonucunda 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.