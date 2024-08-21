Merkez yüksek faize devam dedi

BirGün / ANKARA

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) ağustos ayında da politika faizinin yüzde 50’de sabit tutulmasına karar verdi. Böylece politika faizi üst üste beşinci toplantıda sabit tutulmuş oldu. Beklentiler de politika faizinde Ağustos ayında bir değişikliğe gidilmemesi yönündeydi. TCMB, en son 31 Mart yerel seçimlerinden önce sabit tutması beklenen faizi “enflasyon görünümündeki bozulma" nedeniyle yüzde 50'ye yükseltti. Daha sonra nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarında faizi pas geçerek yüzde 50'de sabit bıraktı.

TCMB’nin faiz kararını yayımladığı metinde, "Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir" denildi. Kararda temmuz ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin önceki aya kıyasla sınırlı bir şekilde yükseldiği kaydedilirken ikinci çeyrek ortalamasının altında kaldığı belirtildi.

Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergelerin ise yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığına işaret ettiği kaydedildi. Hizmet enflasyonunda iyileşmenin gecikmeli olacağı değerlendirilen karar metninde "Mal enflasyonu düşerken hizmet enflasyonundaki iyileşmenin gecikmeli olacağı değerlendirilmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri ve jeopolitik gelişmeler enflasyonist riskleri canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunun dezenflasyon süreci açısından göreli öneminin arttığını vurgulamıştır" denildi.

Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre, karar metninde Kasım 2023 tarihinden bu yana değişmeyen ‘gecikmeli etkiler’ ifadesine dikkat çekerek maliye politikaları ile desteklenmeyen para politikasının etkilerinin yavaş geldiğini vurguladı. Cibre, “Yönetilen fiyatlara merkezi hükümet tarafından yapılan zamlar ile TCMB’nin beklentileri yönetmesi ve etkileri hızlandırması mümkün değil” dedi. ‘Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir’ ifadesinin dokuz aydır karar metninin içerisine gömülü olduğunu vurgulayan Cibre, “Dokuz aydır gecikmeli etkilerden bahsediyoruz. Asıl konu genel talep değildi aslında” ifadelerini kullandı.