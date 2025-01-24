Merkez’den indirim risk uyarısıyla geldi

Ekonomi Servisi

Merkez Bankası politika faizini düşürdü. Merkez'in açıklamasında, "beklenen-gerçekleşen enflasyon" açıklaması dikkati çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak 250 baz puan indirdi. Politika faizi yüzde 47,5 seviyesinden yüzde 45’e indirildi. Merkez, art arda ikinci faiz indirimi kararını açıklarken iki ayda toplam 500 baz puanlık indirim gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin ön açıklamasında, IMF ile sermaye çevrelerinin işaret ettiği "hedef enflasyona göre hareket etme" uygulamasının fiyatlara yansımadığı itirafı yer aldı. Merkez, ocak ayında gerçekleşen enflasyon için “zamana bağlı fiyat belirleme ve hizmetlerde geçmişe endeksleme davranışı” tespit edildiğini açıkladı. Bu durum, her yıl başında fiyatlara zam yapılması ve hizmet ve ürün fiyatlamada hedeflenen değil gerçekleşen enflasyonun baz alınması anlamına geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetiminin, ücret artışlarında "Orta Vadeli Program'a uygun hedef enflasyona göre zam" politikası ile asgari ücrete yüzde 30'luk zam yapılmıştı. Ancak Merkez açıklaması ile yurttaşın sepetindeki kalemlere zamların hedefe değil gerçekleşene uygun yapıldığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Merkez'in açıklamasında, "Temel mal enflasyonu görece düşük seyretmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.

YÜZDE 30 ALTI TÜFE ZOR

Merkez Bankası'nın faiz indirimini değerlendiren Ekonomist Güldem Atabay, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “250 baz puan faiz indirimi sürpriz değil. PPK son 2 ayın verilerine bakarak 5 puan indirdi. İlk çeyrek 2025 enflasyonu yüksek olacak. Kamuda harcama disiplini gelmezse/kısıtlı gelirse sene sonu enflasyon beklentisi yine yukarı çekilecek. Faiz indirimi erken kesilecek. Arkası da seçim. Muhalefete böylesi bir siyasi baskıyı bu kadar erken başlatan Cumhurbaşkanı, yeniden ve ömür boyunca seçilmek için çıkacağı arenada ekonomide neler yapmaz. Bu sene yüzde 30 altı TÜFE beklemiyorum. Görsek bile bir el sallayıp yukarı kaçar” dedi.

ŞUBATTA TOPLANTI YOK

Merkez Bankası, 2025'te Para Politikası Kurulu toplantılarının sıklığını düşürecek. Merkez, bu yıl 8 toplantı yapacak. Şubat, mayıs, haziran ve kasım aylarında PPK toplantısı yapılmayacak. Merkez, ikinci toplantıyı 6 Mart'ta, üçüncü toplantıyı 17 Nisan'da, dördüncü toplantıyı 19 Haziran'da, beşinci toplantıyı 24 Temmuz'da, altıncı toplantıyı 11 Eylül'de, yedinci toplantıyı 23 Ekim'de, sekizinci ve son toplantıyı 11 Aralık'ta gerçekleştirecek.