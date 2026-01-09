Merkeze çekilen Iğdır Valisi hakkında iddia: Silah ruhsatı alanlar konağını adres göstermiş

Cumhurbaşkanlığı’nın 2026’daki ilk kararnamesi olan vali atamaları Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı kararnameyle aralarında Adana, Eskişehir, Denizli ve Trabzon gibi büyük şehir statüsündeki kentlerin valilerinin de yer aldığı 19 kente yeni vali ataması yapıldı.

Eskişehir, Denizli ve Trabzon’la birlikte yedi kentin valisi merkeze çekildi. Kararnamede beş mülki idare amiri ilk kez vali oldu, iki merkez valisi yeniden aktif göreve geldi.

KONAĞINI ADRES GÖSTERDİ

Merkeze çekilen Iğdır Valisi Ercan Turan ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

T24'ten Tolga Şardan'ın haberine göre görevi sırasında verdiği silah ruhsatları sebebiyle merkeze çekilen valinin ikamet ettiği Vali Konağı silah ruhsatı almak isteyenler tarafından adres olarak gösterildi.

Habere göre Vali Turan ve Iğdır Valiliği hakkında hazırlanan rapor bir süredir İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın masasındaydı.

Atamalarla Turan Bakanlık tarafından merkeze çekildi.

ATAMALARDA MHP Mİ ETKİLİ?

Şardan'ın yazısında kararnamedeki görev değişikliklerine bakıldığında kısmen de olsa MHP’nin etkinliği bulunduğu iddiası yer aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın atamasını gerçekleştirdiği son il emniyet müdürleri kararnamesinde dönen “MHP’li emniyet müdürlerinin tasfiye edildiği” iddiası sonrası valiler kararnamesinde MHP’den gelen listenin eksiksiz yerine getirildiği öne sürüldü.