Merkezefendi Belediyesi 2026 yılı tahmini bütçesi, 3 milyar 500 milyon TL oldu

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediye Meclisi’nin ekim ayı toplantısında yapılan görüşmeler sonucunda 2026 yılı tahmini bütçesi, 3 milyar 500 milyon TL oldu. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İlçemize ve hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için hazırlanan 2026 yılı bütçemiz hayırlı olsun” dedi.

Merkezefendi Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantısının 2. birleşimi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın başkanlığında toplanan meclisin gündem maddeleri arasında yer alan 2026 Yılı Performans Programı ile 2026 Yılı Bütçe Tasarısı da görüşüldü. Bütçe Tasarısı müdürlük nezdinde oylamaya sunularak karara bağlandı.

Performans Programı ve Merkezefendi Belediyesi’nin 2026 Yılı Bütçesi de oy çokluğu ile kabul edildi. Merkezefendi Belediyesi’nin 2026 yılı tahmini bütçesi 3 milyar 500 milyon TL olarak belirlendi.

"Merkezefendi olarak her geçen gün büyüyoruz"

Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Doğan, 2026 yılı bütçesinin Merkezefendi’ye hayırlı olmasını diledi. Doğan, "Merkezefendi olarak her geçen gün büyüyoruz. Yeni tesisler, yeni işler yapıyoruz. Çok güzel parkları Merkezefendi’ye kazandıracağız. Var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizi geliştirmek ve güzelleştirmek, hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için çalışıyoruz. Bütçeyi doğru kullanmak, doğru projeleri hayata geçirmek bizim için çok önemli. Yeni bütçemiz ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.