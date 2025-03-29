Merkezefendi Belediyesi Basket - Darüşşafaka: 85-82

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Berk Kurtulmuş

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Vanwijn 10, Bleijenbergh 20, Akif Güven 16, Egehan

Arna 7, Moody 10, Arca Tüloğlu, Berke Aygündüz, Newman 7, McLemore 15, Nnaji

DARÜŞŞAFAKA : Appleby 18, Moore 16, Tinkle 17, Gach 4, Ege Demir 2, Tarık Sezgün, Tolga Kay,

Enes Berkay Taşkıran 6, Muhaymin Mustafa 6, Pecarski, Brajkovic 13

1'İNCİ PERİYOT: 19-20

DEVRE: 42-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-62

Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında Merkezefendi Belediyesi Basket, sahasında ağırladığı Darüşşafaka'yı 85-82 yendi. Maçın 1’inci periyodunda rakibi karşısında 20-19 geride kalan Merkezefendi Belediyesi Basket, devreyi de 43-42 mağlup kapattı. Karşılaşmanın 3’üncü periyodunu ise 62-58 geride tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Basket son çeyrekte üstünlük sağladı ve Darüşşafaka'yı 85-82 yenmeyi başardı.