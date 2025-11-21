Merkezefendi Belediyesi'nden çöp araçlarına koku önleyici sistem

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, çöp toplama işlemi sırasında ortaya çıkan kötü kokuya kalıcı çözüm bulmak amacıyla çöp toplama araçlarına özel bir koku giderici sistem entegre etti.

Merkezefendi Belediyesi, çevre ve halk sağlığı alanındaki faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda belediye, çöp toplama sürecinde meydana gelen kötü kokuları kalıcı olarak gidermek için araçlara ferah koku yayma sistemi entegre etti.

Yeni uygulama ile çöp araçları, toplama işlemi sırasında çevreye kötü kokular yaymak yerine gül ve sakız aromalı bir koku bırakıyor. Uygulamanın kısa sürede tüm çöp toplama araçlarında standart hale getirilmesi amaçlanıyor.

"Çöp araçlarının yarattığı olumsuz kokuları ortadan kaldırıyoruz"

Uygulamanın örnek olacağını belirten Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Daha temiz, daha ferah bir Merkezefendi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çöp araçlarımıza koku önleyici sistem kurduk. Bu yeni sistemle çöp araçlarının yarattığı olumsuz kokuları ortadan kaldırıyoruz. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren çevre dostu bir belediye anlayışı ile hem doğaya hem hemşehrilerimize hem de gelecek nesillere hizmet ediyoruz" diye konuştu.