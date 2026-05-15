Merkezefendi Belediyesi'ne operasyon: Başkan yardımcısı dahil 13 kişi gözaltına alındı
Denizli'de Merkezefendi Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 13 kişi gözaltında alındı. Operasyonun "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmaları kapsamında düzenlendiği ve gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, belediyede ihale işlemlerinde rüşvet aldıkları iddia edilen isimlere ilişkin gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alndı.