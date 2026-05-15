Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Merkezefendi Belediyesi'ne operasyon: Başkan yardımcısı dahil 13 kişi gözaltına alındı

Denizli'de Merkezefendi Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 13 kişi gözaltında alındı. Operasyonun "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmaları kapsamında düzenlendiği ve gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu öğrenildi.

Güncel
  • 15.05.2026 10:28
  • Giriş: 15.05.2026 10:28
  • Güncelleme: 15.05.2026 10:36
Kaynak: Haber Merkezi
Merkezefendi Belediyesi'ne operasyon: Başkan yardımcısı dahil 13 kişi gözaltına alındı

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, belediyede ihale işlemlerinde rüşvet aldıkları iddia edilen isimlere ilişkin gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alndı.

Üsküdar Belediyesine ikinci dalga operasyon: 7 gözaltı
BirGün'e Abone Ol