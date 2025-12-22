Merkezefendi Belediyesi'nin buz pateni pisti yoğun ilgi görüyor

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi'nin çocukların ve ailelerin keyifli zaman geçirmesi için Merkezefendi Kültür Merkezi’nin yanında hizmete sunduğu buz pateni pisti vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi’mizde 7’den 70’e Kış Festivali alanımızda sevdiklerimizle birlikte keyifli vakit geçiriyor, festivalimizin tadını çıkarıyoruz" dedi.

Merkezefendi Kültür Merkezi’nin yan tarafına kurulan geniş buz pateni pisti, kısa sürede çocukların ve gençlerin buluşma noktası haline geldi. Çocuklar buz pateni yapmanın keyfini yaşarken, aileler için de alan çevresinde sokak lezzetleri, lunapark ve alışveriş stantları kuruldu.

Yiyecek-içecek kioskları ve çeşitli stantlarla zenginleştirilen alanda her yaştan ziyaretçi keyifli vakit geçiriyor. Buz pistine vatandaşlar mart ayına kadar her gün 12.00 ile 22.00 saatleri arasında giriş yapabilecek.

Doğan da Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik’le birlikte pisti ziyaret etti. Çocukların mutluluğunun kendileri için çok önemli olduğunu belirten Doğan, şunları söyledi:

"Tüm çocuklarımızı ve hemşehrilerimizi bekliyoruz"

"Merkezefendi’mizde 7’den 70’e Kış Festivali alanımızda sevdiklerimizle birlikte keyifli vakit geçiriyor, festivalimizin tadını çıkarıyoruz. Çocuklarımızın sosyal aktivitelerle vakit geçirebileceği, spor yaparak eğlenebileceği alanlar sunmak bizim için çok önemli. Buz Pateni Pistimize gelen çocuklarımıza ve ailelere eşlik ederek bu keyfe hep birlikte ortak olduk. Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluk görülmeye değer. Çocuklarımız eğlenirken, ailelerimizin de keyifle vakit geçirebilmesi için sokak lezzetleri, lunapark ve alışveriş stantlarıyla alanı daha da renklendirdik. Pistimiz 12.00-22.00 saatleri arasında her gün mart ayına kadar açık olacak. Tüm çocuklarımızı ve hemşehrilerimizi bekliyoruz."