Merkezefendi Belediyesi soruşturması: Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ‘rüşvet’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltına alınan aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan’ın da bulunduğu 12 kişi tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Mayıs'ta belediyede ihale işlemlerinde rüşvet aldıkları iddia edilen isimlere ilişkin gözaltı kararı verilmişti.

Düzenlenen operasyonda, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişiler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 13 kişiden 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında belediye başkan yardımcısı Emrah Karan’ın da bulunduğu 12 kişi tutuklandı.