Merkezefendi Belediyesi soruşturması: Başkan Yardımcısı dahil 13 kişi adliyeye sevk edildi
Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan’ın da bulunduğu 13 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Mayıs'ta belediyede ihale işlemlerinde rüşvet aldıkları iddia edilen isimlere ilişkin gözaltı kararı verilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gözaltına alınan 13 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.