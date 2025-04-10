Merkezefendi Belediyesi yarın için dönüştürüyor

Merkezefendi Belediyesi, geri dönüşüm ve atık yönetimi konusunda başarılı çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi 2019 yılından bugüne kadar geri dönüşüme büyük bir önem veriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ilçedeki 50 mahallenin genelinde her türlü atık toplanıyor, Denizli’de ilk olan Merkezefendi Belediyesi Atık Getirme Merkezi’nde ayrıştırılıyor, mevzuata uygun olarak bertaraf edilmesi için de ilgili tesislere yönlendiriliyor.

İlçedeki 150 bin haneye yıllık 20 milyon olmak üzere; organik atıkların toplanması için siyah, geri dönüşüm ve kazanım malzemelerinin toplanması için mavi poşet dağıtan ve bu çalışmayı Türkiye’de yapan sadece birkaç belediyeden biri olan Merkezefendi Belediyesi, kâğıt, metal, plastik, elektrikli-elektronik, cam, bitkisel yağ ve pil atıklarının ayrı ayrı toplandığı Mobil Atık Merkezlerini de ilçeye kazandırarak çevre kirliliğinin oluşmasının önüne geçti ve geri dönüşüme büyük katkı sağladı. Merkezefendi Belediyesi ayrıca kötü görüntüyü ve koku problemini ortadan kaldıran 'Yer Üstü Evsel Atık Toplama Konteynerleri’ni de ilçenin çeşitli noktalarına yerleştiriyor. Vatandaşlar tarafından kullanılmayan veya son kullanma tarihi geçmiş ilaç atıkları da Merkezefendi sınırları içerisinde hizmet veren gönüllü eczanede oluşturulan ‘atık ilaç toplama’ noktalarından ekiplerce toplanıyor. Yapılan bu çalışmalar ile bugüne kadar tonlarca atığın geri dönüştürülmesi sağlanarak ekonomiye kazandırıldı.

“ÇEVRE KONUSUNDA DUYARLIYIZ, HASSASIZ”

2019 yılından bu yana çevre dostu, doğayı koruyan ve kaynaklarını doğru kullanan bir belediye olduklarını söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Günümüzde iklim krizi tüm dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biri haline geldi. Biz de Merkezefendi Belediyesi olarak bu gerçeğin farkındayız ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. 2019 yılından bu yana hayata geçirdiğimiz projelerle çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir Merkezefendi oluşturmak için çalışıyoruz. Geri dönüşümden yenilenebilir enerji kullanımına, yeşil alanların artırılmasına kadar birçok alanda önemli adımlar attık. Ayrıca çevre bilincini artırmak amacıyla geleceğimizin teminatı çocuklarımıza eğitimler veriyoruz. Hem bugünün ihtiyaçlarını karşılıyor hem de gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.