Merkezefendi Belediyesi’nin mama üretim makineleri, Karesi Belediyesi’nde

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi tarafından üretilen mama üretim makineleri, kullanılacağı 30’uncu noktaya, Balıkesir Karesi Belediyesi’ne teslim edildi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Üretim modelimizle belediyemize gelir sağlayan ve can dostlarımız için mama üreten makinelerimizi 30’uncu durağı olan Balıkesir Karesi Belediyemize teslim ettik" dedi.

İlçedeki çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, üretim alanındaki projeleriyle Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi’nin Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi’nde üretilen mama makineleri, bugüne kadar Türkiye genelinde 30 belediyeye ulaştırıldı. Her biri özenle hazırlanan sistemler, hem doğaya hem de sokak hayvanlarının yaşamına katkı sunuyor.

"Üreten bir belediye olmanın gururunu yaşıyoruz"

Başkan Doğan, “Kendi kaynaklarımızla hem belediyemize gelir sağlayan hem de can dostlarımız için mama üreten makineler geliştirdik. Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırdığımız bu sistemlerle doğaya, ekonomiye ve sokak hayvanlarına katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Üreten bir belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. Her adımda Merkezefendi’ye değer katmak, sürdürülebilir belediyeciliğin örneği olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.