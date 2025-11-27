Merkezefendi'de Roberts gitti

DENİZLİ, (DHA) - BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket, sezon başında kadrosuna kattığı Josh Roberts ile yollarını ayırdı. Denizli ekibinin formasıyla ligde 3 maça çıkan 26 yaşındaki pivot, 2,7 sayı ve 2,3 ribaund ortalamaları yakalamıştı. Merkezefendi yönetimi Roberts'ın ayrılığıyla ilgili, "Sahaya koyduğun enerji, mücadele ve karakter için teşekkürler Josh Roberts. Yeni yolculuğunda başarılar dileriz" açıklamasını yayınladı.

