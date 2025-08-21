Merkezefendi'deki Sokak Lezzetleri ve Gastronomi Merkezi'nde çocuklara özel etkinlikler

(DENİZLİ)- Merkezefendi Kent Tiyatrosu, Sokak Lezzetleri ve Gastronomi Merkezi’nde kukla tiyatrosu ile sahne aldı. Minikler eğlenirken, aileler de keyifli bir akşam geçirdi.

Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda kısa süre önce ilçeye kazandırılan Merkezefendi Belediyesi Sokak Lezzetleri ve Gastronomi Merkezi’nde üçüncü etkinlik gerçekleştirildi. Merkez, bu kez tiyatronun renkli dünyasına ev sahipliği yaptı. Merkezefendi Kent Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Mızmız ve Boncuk Macera Peşinde” adlı çocuk oyunu, minik izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattı. Etkinlikte, çocuklar eğlenirken, aileler de keyifli bir akşam geçirdi.

Belediye Başkanı Şeniz Doğan, vatandaşların sosyal yaşama katılımını artırmak ve çocuklara kültür ve sanat sevgisini aşılamak adına bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirtti.