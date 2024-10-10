Merkezefendi Halk Et’in açılış töreni yapıldı

Daha önce Halk Süt ve Halk Ekmek hizmetlerini hayata geçiren Merkezefendi Belediyesi tarafından bu kez de Merkezefendi Halk Et ilçeye kazandırıldı. Değirmenönü Mahallesi’nde hizmet verecek olan ilk şubenin açılışı yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Düzenlenen açılış törenine Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Biz istedik ki temel gıda maddeleri olan ete, süte ve ekmeğe hiç kimse muhtaç kalmasın. Biz geçtiğimiz beş yılda da yeni dönemde de Merkezefendi Belediyesi’nin bütün kaynaklarını hemşehrilerimiz için kullanmak için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Halk Et’i, Halk Süt’ü ve Halk Ekmek’i aynı anda yapan Türkiye’deki tek ilçe belediyesiyiz. Merkezefendi’ye de bu yakışırdı. Merkezefendi Halk Et hemşehrilerimize ve ilçemize hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

“ÖNCE İNSAN, ÖNCE YAŞAM”

Merkezefendi’de eşitlikten ve adaletten yana bir sistem kurmaya çalıştıklarını söyleyen Doğan, “Derin bir ekonomik sıkıntı içindeyiz. Bu sıkıntı temel gıda maddelerini almamız da zorluyor, çocuklarımız yeteri kadar beslenemiyor. Tüm temel hak ve ihtiyaçlarımızda büyük problemler var. Kültürel ve sanatsal faaliyetlere de para ayıramıyoruz. 2019’dan itibaren önce insan, önce yaşam dedik. Eğer bir baba o akşam evine yemek götüremiyorsa, çocuk o evde süt içemiyorsa, ailenin evine 1 kilo et girmiyorsa bizlerin bunun sorumluluğunu ve vicdanını taşımamız gerekiyor dedik. Biz Merkezefendi’de eşitlikten ve adaletten yana bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Merkezefendi’de herkes güvenilir, uygun fiyatlı ve kaliteli ete ulaşsın istiyoruz. Emeklilerimizi 12 bin 500 TL’ye mahkum edemeyiz dedik. O yüzden emeklilere Merkezefendi Halk Et Mağazamızda yüzde 20 ek indirim var. Hemşehrilerimizin her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “bütün belediye başkanlarımla daha güzel bir Denizli’yi birlikte yaratmak için çalışıyoruz. Sayın Başkanımızla başlayan Merkezefendi Halk Ekmek bugün Denizli’nin birçok noktasına yayılmış durumda. Umarım Merkezefendi Halk Et de aynı şekilde bütün Denizli’de faaliyet gösterir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu mağaza bizim için çok önemli. Başkanıma teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, “Yerelde bugün bizi çok mutlu eden derman belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen başkanımıza çok teşekkür ederim. Yerelde doğru işleri yaptığımızda, derman belediyeciliği uyguladığımızda çok güzel işler ortaya çıkıyor. Halk Ekmek ve Halk Süt zincirine bugün Halk Et’i de ekledik. Halktan aldığı gücü halka harcayan, halkın kaynaklarını halka harcayan, derman belediyeciliği uygulayan başkanlarım iyi ki varsınız, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri Merkezefendi Halk Et Mağazası’nın açılış kurdelesini kesti. Alanı dolduran Denizlililere de Merkezefendi Halk Et Mağazası’nın ürünleri ikram edildi.