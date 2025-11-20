Merkezefendi ile Honaz "kardeş şehir" oldu

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, Honaz Belediyesi ile dayanışmayı büyütmek, yerel yönetimlerde iş birliğini güçlendirmek ve kentlerin potansiyelini birlikte geliştirmek amacıyla "Kardeş Şehir Protokolü" imzaladı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Kardeş Şehir Protokolü"nü imza altına aldı. Protokol ile iki belediye, kültürel, sosyal, ekonomik ve çevresel alanlarda ortak projeler yürütmeyi, bilgi ve deneyim paylaşımını artırmayı hedefliyor.

Protokol kapsamında ilerleyen dönemde kırsal kalkınmaya yönelik projeler, ortak etkinlikler ve kültürel buluşmalar amaçlanıyor.

"Dayanışma kültürünü daha da pekiştirecek"

Protokolün her iki ilçeye de değer katacağını vurgulayan Doğan, "Geleceğe güvenle bakan, paylaşımı ve ortak üretimi esas alan bir belediyecilik anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. Bu iş birliği, hem ilçelerimizin gelişiminde yeni kapılar açacak hem de yerel yönetimlerde dayanışma kültürünü daha da pekiştirecek" diye konuştu.

Kepenek ise iş birliğinin ilçeler arasında kalıcı dostluk köprüleri kuracağını belirterek, Doğan’a teşekkür etti.