Merkezefendi Kent Tiyatrosu perdelerini açtı

(DENİZLİ) - Merkezefendi Kent Tiyatrosu 6. sezona “Piyonlar” oyunuyla başladı. Yeni oyun izleyicilerden tam not aldı.

Merkezefendi Belediyesi bünyesinde 2020 yılında kurulan ve bugüne kadar oynadığı birçok oyun ile Denizlililerin beğenisini kazanan Merkezefendi Kent Tiyatrosu “Piyonlar” oyunu ile yeni sezonun perdesini açtı.

Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sanatla ve kültürle iç içe bir ilçe hedefiyle çalıştıklarını belirterek, “Merkezefendi Kent Tiyatromuz 6. sezona perdelerini ‘Piyonlar’ oyunuyla açtı. İzleyicilere keyifli anlar yaşatan tiyatro ekibimizi tebrik ediyorum. Seyircilerimizle nice güzel oyunlarda buluşmak dileğiyle” dedi.