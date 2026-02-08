Merkezefendi'nin serisi bitti

DENİZLİ, (DHA)- TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyet alarak Play-Off hattını zorlayan Merkezefendi Belediyesi Basket'in serisi, ligin flaş ekibi Trabzonspor deplasmanında bitti. Rakibine ilk 3 periyot boyunca başa baş götürdüğü deplasmanda 91-76 yenilen Denizli ekibi 8 galibiyette kaldı. Trabzonspor ise art arda 10'uncu galibiyetini elde etti. Merkezefendi Belediyesi Basket Antrenörü Zafer Aktaş son bölümde rakibin sertliği karşısında zorluk çektiklerini söyledi.

Aktaş, "Böyle bir deplasmanda ve hem kadro olarak ligin sayılı ekipleri arasında yer alan, formda bir rakibe karşı 3 periyot iyi oynadığımızı düşünüyorum. Fakat maçın son bölümünde rakibimizin sertliği karşısında organize olmakta zorluk çektik ve hücumda ciddi tercih hataları yaptık. Bu durum savunmadaki direncimize de negatif yansıdı. Bu maçı çok iyi analiz edip cuma günü evimizde oynayacağımız ve çok önemli olan Manisa Basket maçına hazır olacağız. Bu önemli maçta her zaman yanımızda olan büyük Denizli taraftarını yine salona bekliyoruz" dedi.