Merkezefendi sponsoruyla 2 yıl daha devam edecek

DENİZLİ, (DHA)- BASKETBOL Süper Ligi'nde 5'inci sezonunu geçirecek olan Merkezefendi Belediyesi Basket isim sponsoruyla 2 yıllığına daha yeniden anlaştı. Merkezefendi Belediyesi Basket Başkanı Veli Deveciler, 2'nci Başkan Ozan Katrancı, asbaşkanlar Veli Tefenlili ile Gökhan Gökşin ve yönetim kurulu üyesi Osman Uğurlu, sponsor Yukatel Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş ile bir araya geldi. Almanya'da teknoloji şirketi kurup memleketi Denizli'nin potada Süper Lig'deki temsilcisine destek olan Yusuf Karataş, "Bu birlikte yazdığımız, emek verdiğimiz bir öykü. Bu takımın potansiyeline, ruhuna ve hedeflerine inancım tam. Sadece Denizli’de değil, tüm Türkiye’de hatta Avrupa’da basketbol dünyası adımızı konuşacak" dedi. Başkan Veli Deveciler ise, "İstikrarlı bir yükselişin temellerini atıyoruz. Bu iş birliği sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda hedeflerimizi büyüttüğümüz bir vizyon yolculuğu. Altyapıdan A takıma kadar her kademede istikrarlı bir yükselişin temellerini atıyoruz" diye konuştu.

TRANSFERDE BADZIM TAMAM

Dış transfere Mersinspor forması giyen 26 yaşındaki uzun forvet Emre Tanışan ile anlaşarak başlayan Merkezefendi Belediyesi Basket geçen sezon sakatlığı nedeniyle oynamayan eski oyuncusu Roko Badzim ile de sözleşle imzaladı. Türkiye kariyerine Konyaspor’da başlayan Roko Badzim, 2023-24 sezonunda Merkezefendi Belediyesi Basket forması giyerek 11.4 sayı, 3.0 ribaund, 2.3 asist ortalamaları yakalamıştı. Badzim önceki sezon Büyükçekmece maçında aşil tendonu sakatlığı geçirdikten sonra iyileşti ve Hırvatistan Milli Takımı'na çağrıldı.

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