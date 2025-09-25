Merkezefendi'ye oyun kurucu takviyesi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezonun ilk haftasında pazartesi günü Bursaspor'u konuk edecek Merkezefendi Belediyesi Basket guard transferi yaptı. Denizli ekibi ABD'li oyun kurucu Kenneth Smith'i transfer etti. 32 yaşında, 1.91 boyundaki oyuncu geçen sezon ligde Türk Telekom'da da görev yaptı. Smith, Avrupa kariyerinde Letonya, Litvanya, İsrail, Macaristan, Belçika, Fransa'da birçok takımda oynadı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kenneth 'Speedy' Smith artık Denizli basketbolu için ter dökecek. Ailemize hoş geldin" ifadelerine yer verildi.

FOTOĞRAFLI