Merkezefendi’de 5. Engelsiz Fest coşkusu yaşandı

Merkezefendi Belediyesi’nce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde düzenlenen 5. Engelsiz Fest yoğun bir katılım ile tamamlandı. Merkezefendi Engelsiz Yaşam Akademisi’ne her gittiğinde farklı duygular yaşadığını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Burayı bir etkinlik bir iş olarak değil burayı her zaman gönül işi olarak görüyoruz. Engelsiz Yaşam Akademimize yüz kursiyerimizle başlamıştık, bugün 200 kursiyerimiz ile devam ediyoruz. Her birinin engeline göre de eğim veriyoruz. çocuklarımızın çalışabileceği harçlıklarını çıkarabileceği üreten bir proje ile karşınıza çıkacağız. Birlik, beraberlik, sevgi, samimiyet ve en önemlisi iyi niyet olduktan sonra her şeyi yaparız” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Yeter Çam, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü bir kutlama günü değil, bir farkındalık günü bizde bunu fark ettirmek için tüm belediyelerimize tüm çalışanlarla bunu herkese göstermek istiyoruz. Eğer bunu fark ettirmezsek bunu hiç kimse görmez, duymaz ve dokunmaz. Bu hayatta biz de varız” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Hem farkındalığın yaratılması hem de güzel insanlarla güzel günü birlikte geçirmekte bizim için büyük bir mutluluk. Engelleri hep birlikte kaldıracağız. Engelli aile ve bireylerin huzur bulabildiği bir şehri birlikte yaratacağız” diye konuştu.