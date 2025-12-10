Merkezefendi’de üstyapı ve yol yenileme çalışmaları sürüyor

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen üstyapı ve yol yenileme çalışmaları tamamlanırken, ilçenin farklı lokasyonlarında devam eden yatırımlarla ulaşım ağı her geçen gün daha da güçlendiriliyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İlçemizin her mahallesinde ulaşım standartlarını yükseltmek ve vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

İlçe genelinde ulaşım konforunu artırmak ve mahallelerin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla Merkezefendi Belediyesi'nce gerçekleştirilen çalışmalar, hem Alpaslan Caddesi’nde hem de Değirmenönü Mahallesi’nin önemli bağlantı noktalarında tamamlandı.

3 mahalleyi birbirine bağlayan yol çalışması tamamlandı

Alpaslan, Gümüşçay ve Yenimahalle’yi birbirine bağlayan Alpaslan Caddesi’nde toplam 1 kilometrelik hatta 15 bin metrekare asfalt serimi yapılarak yol konforu önemli ölçüde artırıldı. Yapılan düzenlemelerle bölgenin trafik akışı iyileştirilirken, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran modern ve güvenli bir ulaşım yapısı oluşturuldu.

Şehrin önemli noktalarındaki yollar düzenlendi

Değirmenönü Mahallesi’nde ise 1471 Sokak, Lise Caddesi ile 1421-1425 ve 1739 Sokakların kesişim noktasını kapsayan yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda yürütülen yol ve asfalt çalışmaları tamamlandı. Bölge esnafı ve sakinlerinin uzun süredir ihtiyaç duyduğu düzenlemelerle yollar daha güvenli, daha düzenli ve daha konforlu hale getirildi.

Merkezefendi Belediyesi, tamamlanan çalışmaların ardından ilçenin her mahallesinde daha yaşanabilir ve modern bir şehir oluşturma hedefi doğrultusunda yol yatırımlarını sürdürüyor.

"Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz"

Ulaşım konusunda önemli adımlar attıklarını belirten Belediye Başkanı Doğan, "İlçemizin her mahallesinde ulaşım standartlarını yükseltmek ve vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Alpaslan Caddesi ile Değirmenönü Mahallemiz’de tamamladığımız yol düzenlemeleriyle bölgelerimizi daha güvenli, daha modern bir ulaşım altyapısına kavuşturduk. Merkezefendi’mizin her noktasını aynı titizlikle yenilemeye, güzelleştirmeye ve yaşam kalitesini artırmaya kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.