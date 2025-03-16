Merkezi bütçede emekli payı %0,7

İktidarın, “Müjde” olarak duyurduğu emeklilere 4 bin TL’lik bayram ikramiyesine yönelik bir yeni hesap daha yapıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun hesabı, emeklilerin bayram ikramiyesi ve aylıklarında yaşanan düşüşü bir kez daha gözler önüne serdi.

Çalışmada, emeklilere 2018 yılında verilen bayram ikramiyesi ile 2025 yılında verilecek bayram ikramiyesi kıyaslandı. Emekli sayısındaki artışa karşın emekli aylıkları ile emeklilere verilen bayram ikramiyesinin bütçe içindeki payının her yıl gerilediği belirtildi.

EMEKLİ DEĞİL, ŞİMŞEK YÜK

CHP’li Bakırlıoğlu, 2018 yılında verilen emekli ikramiyesinin bütçedeki payının yüzde 1,7 olduğunu belirtti. Emekli ikramiyesinin bütçe içindeki payı 2024 ve 2025 yıllarında ise sırasıyla yüzde 0,8 ve yüzde 0,7 olarak sıralandı. Emekli ikramiyesinin bütçe içindeki payının gerilemesine yönelik değerlendirmelerde bulunan Bakırlıoğlu, “Bütçeye Mehmet Şimşek’in diline doladığı emekliler değil, yurttaşın parasını har vurup harman satanlar yük” dedi.

Asgari ücretin yarısına denk aylıklara mahkûm edilen emekliler, “Geçinemiyoruz” diyerek imza topladı.

‘EMEKLİYİ GÖZDEN ÇIKARDI’

Emekli sayısındaki artışa karşın emeklilerin GSYH’den aldıkları payın her geçen yıl azaldığını kaydeden Bakırlıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Emekliler yük değil, emeklilerin bayram ikramiyesi yük değil. Yani bu tablolar esasında bakıldığı zaman AKP iktidarının emekliyi artık gözden çıkardığını gösteriyor. Ama en son seçimlerde gördük ki emekli de iktidarı gözden çıkarmış. Yani siz emekliye yeterli maaşları veremiyorsunuz, veremeyeceksiniz. Çünkü 1 trilyon 931 milyar TL bütçe açığı, bir o kadar da faiz ödemesi var. Bütçeden 2025 yılında 200 milyar TL kamu özel işbirliği projelerine para aktarılacak. Yani emekliye yer kalmıyor, emekliye fırsat kalmıyor. Yani bu şartlar altında hakikaten de bu dört bin liralık emekli ikramiyesi kabul edilebilir değil ve biz de önergemizi verdik. Önergemizde de bayram ikramiyesinin en az bir asgari net asgari ücret kadar olması gerektiğini söylüyoruz.”