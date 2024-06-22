Merkezi yönetim borcu bir yılda 2,9 trilyon TL arttı

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetimin borcu bir yılda yaklaşık 2,9 trilyon TL artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı dün 31 Mayıs itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 7 trilyon 641,3 milyar lira olarak belirlendi.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 7 trilyon 641,3 milyar lira oldu. Borç stokunun 2 trilyon 996,8 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 644,5 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Merkezi yönetim borç stoku geçen ay 7 trilyon 492,6 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Böylece merkezi yönetim borcu bir ayda yaklaşık 150 milyar TL artış gösterdi. Geçtiğimiz yılın mayıs ayında ise merkezi yönetim borç stoku 4 trilyon 753,9 milyar TL seviyesindeydi. Buna göre, merkezi yönetim borcu bir yılda 2 trilyon 887,4 milyar TL artış gösterdi.

Bu borcun 1 trilyon 744 milyar lirası TL cinsi borçlardan oluşurken 2 trilyon 961,7 milyar lirası ise döviz cinsi borçlardan oluştu. Böylece TL cinsi borçlar 1 trilyon 252 milyar TL artarken döviz cinsi borçlar 1 trilyon 682 milyar TL artış gösterdi.