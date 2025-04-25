Merkez’in döviz rezervleri aralıksız 5 haftadır geriliyor

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre, bir önceki hafta 38 milyar 874 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, 18 Nisan ile sona eren haftada 243 milyon dolar azalarak 38 milyar 631 milyon dolara indi.

Rezerv varlıkları, geçen haftaya göre yüzde 0,6 azalarak 146,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 6,3 azalarak 56,6 milyar dolar oldu.

Kamu sektörünün borçlarını ifade eden döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre yüzde 2,1 artarak 112,4 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası’nın yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz borcu 19,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.