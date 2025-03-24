Merkez’in paniği

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetimi banka yöneticileriyle buluştu. Türkiye Bankalar Birliği tarafından toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi" denildi.

TCMB, İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında bir dizi önlemi hayata geçirmişti. Olağanüstü toplantıyla gecelik borç verme faizini yükselten TCMB haftalık repo ihalelerine de ara verme kararı almıştı. Likidite yönetimi konusunda da adımlar atan TCMB likidite senedi ihraçlarına başlanacağını söylemişti.

DÖVİZ BOZMUŞTU

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla Türk Lirası'nın yüzde 12'den fazla düşüş yaşanmasının ardından, TCMB çarşamba günü rekor miktarda döviz satışı yaptığı iddia edilmişti. Reuters'ta ve Bloomberg'de yer alan haberlere göre hesaplamalar, Merkez Bankası'nın lirayı desteklemek için öğle saatlerine kadar milyarlarca dolarlık döviz satışı yaptığını göstermişti.

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TUTUKLAMA İLE KREDİ RİSKİ ARTTI

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün 300 baz puanı aşarak son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. CDS, bir ülkenin borcunu geri ödeyememe riskine karşı yatırımcıların ödemek zorunda olduğu sigorta maliyetini gösteriyor. Yüksek CDS primi, ülkenin risk algısının arttığını ve borçlanma maliyetlerinin yükseldiğini işaret ediyor.

Türkiye’nin CDS primi, Aralık 2024’te 249.8 seviyesine kadar gerilemişti. Ancak son dönemde yaşanan siyasi belirsizlikler ve güven ortamındaki zayıflama, CDS priminin yeniden yükselmesine neden oldu. Bu durum, Türkiye’nin uluslararası piyasalarda borçlanma maliyetlerini doğrudan etkileyebilir. Yüksek CDS seviyesi, hem kamu maliyesi hem de özel sektör için finansman maliyetlerinin artmasına yol açabilir.