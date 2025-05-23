Merkez’in tek silahı yüksek faiz

Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu yayımladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon beklentilerinde değişikliğe gitmediklerini ve enflasyonun 2025 yılı sonunda yüzde 24 seviyesine geleceğini öngördüklerini söyledi. Karahan, enflasyonun 2026 yıl sonunda yüzde 12, 2027 sonunda ise yüzde 8 seviyesine gerilemesini beklediklerini belirtti. Enflasyon tahmin aralıkları 2025 yılı için yüzde 19-29 seviyesinde, 2026 için ise yüzde 6-18 seviyesinde sabit bırakıldı.

Karahan, sunumunda 19 Mart sonrası piyasalarda yaşanan hareketliğe ilişkin yurt içi gelişmeler kaynaklı yukarı artışların, yurt dışı kaynaklı düşüşlerle dengelendiğini ifade etti.

GIDA ENFLASYONU TAHMİNİ YÜKSELDİ

Gıda enflasyonuna ilişkin yıl sonu tahmini yüzde 24,5’ten yüzde 26,5’e yükseldi. Karahan, zirai don olayının gıda enflasyonuna etkisine değinerek “Zirai don hadisesi işlenmemiş gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü riskleri artırdı. Bu gelişme önümüzdeki dönemde gıda enflasyonunda baskıları artırabilir” ifadelerini kullandı.

Karahan, son yaşanan zirai dondan en çok etkilenen 16 ürünün tüketici sepetindeki payının yüzde 1,5 civarında olduğunu kaydetti.

2025 ortalama petrol fiyatı tahmini ise 76,5 dolardan 65,8 dolara indirildi. 2026 yılı ortalama petrol fiyatı tahmini de 74 dolardan 60,6 dolara çekildi.

ASGARİ ÜCRET SORUSUNA TEMKİNLİ YANIT

Toplantının soru cevap bölümünde asgari ücrete ilişkin soruya yanıt veren Karahan, “Raporda sunduğumuz enflasyon tahminleri, ücret gelişmeleri dahil çeşitli varsayımlar çerçevesinde şekilleniyor. Ücretler konusunda varsayımlar da özellikle yetkili mercilerin açıklaması çerçevesinde oluşuyor. Ama ücret konusunda genel olarak hep söylediğimiz şu; yüksek enflasyon ücretlerin reel olarak erimesine neden oluyor, dolayısıyla bize düşen burada temel şey enflasyonu kalıcı olarak düşürmek, fiyat istikrarını sağlamak” dedi.

“Siyaseti nereye koyuyorsunuz? Belirsizlik yaratıyor. TCMB sıralamasında siyasetin yeri nerde?” şeklindeki soruyu Başkan Yardımcılarından Hatice Karahan yanıtladı:

“Siyasi bir soru olduğu için kısa bir cevap olacak. Tek gündemimiz dezenflasyon. Bunu etkileyen iç ve dış gelişmeler olabilir. Her türlü şoka hazır olduğumuz müddetçe hedeflerimizi başarıyla gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz.”

Atıl işgücündeki artışa yönelik soruyu yanıtlayan Karahan, “İşsizlik oranı ile atıl işgücü ile fark oluştu. İşgücü piyasasının daha az sıkı olduğunu görüyoruz” dedi.

∗∗∗

PROF. DR. HAYRİ KOZANOĞLU: “ARA ZAM VERİLMEMESİNE BEL BAĞLANMIŞ”

Merkez Bankası’nın ikinci enflasyon raporunda yıl sonu yüzde 24 olan tüketici enflasyonu tahmini değişmedi. Yılın ilk dört ayında yüzde 13,36’lık bir enflasyon yaşandığına göre geri kalan sekiz ayda toplam yüzde 9,4, aylık 1,15 civarı bir fiyat artışı gerçekleşmesi gerekiyor ki, bu da olanaksız görünüyor.

Üst banttaki yüzde 29 tahmini korunduğuna göre yüzde 30’un az altında bir ‘dezenflasyon başarısına’ oynandığı söylenebilir.

TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın tüm vurguları sıkı para politikası duruşunun korunarak enflasyonda düşüşün sağlanması üzerineydi. Buradan büyümenin iyice yavaşlaması, işsizliğin artması göze alınarak enflasyonu düşürmeye öncelik verildiği anlaşılıyor. Bu duruma Saray’ın ne ölçüde razı olacağı bilinmese de böyle giderse yüksek faizlerin hem şirketler kesiminde, hem de bireylerde ağır borç ödeme sorunlarına yol açacağı ortada. Tüketici kredilerinde yüzde 70’i, ticari kredilerde yüzde 60’ı aşan faizler enflasyon tahminleri tutarsa katlanılamaz bir reel faiz anlamına geliyor. Tüketici faizlerinde yüzde 3,5’e, kredi kartlarında yüzde 3,9’a yükselen takibe giren alacakların kısa sürede yüzde 5’i geçmesi beklenebilir.

Enflasyonun düşüşünde reel ücretlerdeki gerilemeye, özellikle asgari ücrete ara zam verilmemesine bel bağlandığı, doğrudan ifade edilmemekle birlikte rapordaki bir tabloda asgari ücret ve kamu çalışanlarının ücret artışlarının bir risk unsuru olarak belirtilmesinden net biçimde anlaşılıyor.

Yüksek faizin olumsuz etkileri sanayide işten çıkarmalar ile kendini göstermeye başladı bile. İlk belirtilerin görüldüğü elektronik ve beyaz eşya gibi dayanıklı tüketim malları sektörleri, üç kanaldan olumsuz etkileniyor. Birincisi, yüksek faizler, daha uzun vadeli kredi kullanımı ve daha fazla çalışma sermayesi gerektiren bu sektörlerin borç yükünü ağırlaştırıyor. İkincisi, genellikle taksitli alınan bu ürünlere talep, hem faizlerin yüksekliği hem de satın alma gücündeki gerilemenin bütçeyi gıda, konut gibi zorunlu ihtiyaçlara yöneltmesi nedeniyle geriliyor. Üçüncüsü, Trump’ın gümrük tarifelerini artırmasının, Çin başta gelmek üzere Asya ülkelerinin ihracatı Türkiye dahil diğer yönlendirmesi tehlikesiyse pazar kaybına uğrayabilecek yerli üreticileri kemer sıkmaya davet ediyor. Kısaca sıkı para politikalarının olumsuz ekonomik ve sosyal etkileri şimdiden hissediliyor.