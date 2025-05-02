Merkez’in üst yönetimine 63 milyon lira

Merkez Bankası’nın 2024 yılına ilişkin faaliyet raporunda yöneticilerin maaşlarına yer verildi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, Banka Meclisi, Para Politikası Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yönetim Komitesi üyelerinden oluşan TCMB üst yönetimine 2024 yılında brüt ücret olarak toplam 63 milyon 425 bin 335,33 TL ödendi.

Merkez Bankası Kanunu gereği Başkan ve başkan yardımcılarının aylık ücretleriyle temsil ödenekleri Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor. Yönetim komitesini oluşturan başkan ve başkan yardımcılarına görevleri dolayısıyla ayrıca, aylıklarının üçte ikisini aşmamak kaydıyla ek ücret veriliyor.

Merkez Bankası’nın üst düzey yönetiminde Başkan ve 2 başkan yardımcısının yanı sıra Banka Meclisi ve Para Politikası Kurulu (PPK) üyeleri ile denetleme kurulu üyelerinin yer aldığı 19 kadro bulunuyor. Yöneticiler birden fazla koltukta görev yaptığı için aslında üst yönetim 10 yönetici ve 4 denetleme kurulu üyesinden oluşuyor. Böylece 14 yöneticinin aylık ortalama kazancı 406 bin 572 lira oldu.