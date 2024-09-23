Mermer ocağı köyü göç ettirdi

Haber Merkezi

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Dibekli köyünde 5 yıla yakın bir süredir faaliyette olan mermer ocağı nedeniyle çok sayıda aile göç etti. Meyi Deresi bitişiğinde kurulan mermer ocağı nedeniyle 15 ev yıkıldı. Yaklaşık 50 aile de köyden göç etmek zorunda kaldı.

Tarımdan verim alamadıklarını belirten yurttaşlar, mermer ocağından kaynaklı nefes darlığı ve astım gibi hastalıklarda artış yaşandığını söyledi.

Mezopotamya Ajansı’na konuşan 75 yaşındaki Mehmet Yıldız , “5 yıldır bu köyümüzde toz ve duman eksik olmuyor. Tozdan dolayı tarlalarımızı ekip biçemiyoruz. Bunun dışından tarımda tozdan dolayı eski verimi de alamıyoruz. Mermer ocağı sahasına giriyor diye 15’e yakın evi yıktılar ve bu insanlar taşınmak zorunda kaldı. Makine seslerinden sabaha kadar uyuyamıyoruz” dedi.