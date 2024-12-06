Mermer ocağındaki göçükte iki işçi hayatını kaybetmişti: Yetkililer serbest bırakıldı

Balıkesir'in Marmara ilçesinde mermer ocağında kopan kaya parçalarının üstlerine düşmesi sonucu göçük altında kalan işçiller hayatını kaybederken soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı.

İşçiler Mustafa Dak ve Ahmet Özmen'in cansız bedenlerine 25 Kasım'da ulaşılmıştı.

İHA'nın haberine göre göçükle ilgili ifadeleri alınan 5 yetkili, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mermer ocağının Ediz Öztürk'e ait olduğu belirtilirken, görgü tanıkları ve bölge halkından edinilen bilgilere göre, bu ve birkaç mermer ocağına faaliyetlerini durdurmaları yönünde tebligat yapıldığı, ancak işletmelerin buna rağmen faaliyetlerine devam ettiği öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

İlçeye bağlı Saraylar Mahallesi'nde Ediz Öztürk'e ait mermer madeni ocağında 24 Kasım'da toprak kayması meydana gelmiş, işçilerden Ahmet Özmen ve Mustafa Dak, kayan toprakla birlikte inen mermer bloklarının altında kalmıştı.

AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu Ahmet Özmen'in cansız bedenine ulaşılmıştı.