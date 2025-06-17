Mermer ocakları suları yok ediyor

Haber Merkezi

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde yapılması planlanan mermer ocağına karşı bölge halkı ve çevre örgütleri "Doğa katliamına hayır" çağrısıyla eylem düzenledi. Doğal yaşam alanlarının, su kaynaklarının ve tarihi mirasın tehdit altında olduğu vurgulandı.

Antalya’nın doğa harikası ilçelerinden Gündoğmuş, yeni bir çevre mücadelesinin merkezi haline geldi. İlçede açılması planlanan mermer ocağı projesi, bölgedeki çok sayıda mahallenin ekosistemini tehdit ediyor.

Ormanlık alanların, su kaynaklarının ve tarım arazilerinin tam ortasında kurulmak istenen ocak, yaşam alanlarını yok etme tehlikesi barındırıyor. Bu tehlikeye dikkat çekmek isteyen bölge halkı, çevre örgütleri ve siyasal temsilciler, “Toprağımıza, taşımıza, ağacımıza dokunma!” diyerek doğayı savunmak için eylem düzenledi. Eylemde "Bu dağlar bizim, kimseye vermeyeceğiz!" sözleri sık sık tekrarlandı.

EKOSİSTEM TEHLİKEDE

Eylemde yapılan basın açıklamasında, söz konusu mermer ocağı projesinin uygulanması halinde ilçenin su kaynaklarının ciddi şekilde zarar göreceği belirtildi. Ayrıca Gündoğmuş’un sahip olduğu zengin bitki örtüsü, ormanlık alanlar, tarım arazileri ve tarihi dokunun da yok olma riski taşıdığı ifade edildi.

Katılımcılar, bu tür projelerin yalnızca doğayı değil, aynı zamanda geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan köylülerin ekonomik yaşamını da tehdit ettiğini söyledi. Eylem boyunca taşocaklarına karşı mücadele eden başka bölgelerden de örnekler verilerek, dayanışmanın büyütülmesi çağrısı yapıldı.

ORTAK MÜCADELE

Doğayı koruma mücadelesine siyasi destek de geldi. Eyleme, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya milletvekilleri Aliye Coşar, Aykut Kaya ve Mustafa Erdem katılarak destek verdi. CHP milletvekilleri yaptıkları konuşmalarda, doğanın sermayeye peşkeş çekilmesine izin vermeyeceklerini, yerel halkla birlikte bu süreci takip edeceklerini ifade etti. Ayrıca, SOL Parti Antalya İl Örgütü de eyleme katılarak dayanışma mesajı verdi. Parti temsilcileri, Gündoğmuş’un yalnız olmadığını, Türkiye’nin dört bir yanında ekoloji mücadelesi veren yurttaşlarla ortak bir direniş zemini kurulması gerektiğini belirtti.